Mitgliederversammlung in Rheinberg ADFC-Ortsgruppe wählt einen neuen Vorsitzenden

Am Mittwoch, 24. April, unternimmt der Fahrradclub ADFC Rheinberg die nächste Radtour. Auf überwiegend ebenen Wegen geht es durch Wiesen und Felder von Kevelaer nach Goch und zurück. Das Wallfahrtszentrum in Kevelaer wird besucht. Von dort führt der Rundkurs über den Flughafen Weeze nach Goch, vorbei an „Jan an de Fähr“ zum Schloss Wissen und zurück zum Startpunkt in Kevelaer. Die Streckenlänge beträgt etwa 50 Kilometer. Da die bestellten Fahrradtransportanhänger noch nicht zur Verfügung stehen, erfolgt die Anreise nach Kevelaer mit privaten Fahrzeugen. Los geht es um 11 Uhr vom Treffpunkt auf dem Lidl-Parkplatz in Rheinberg an der Bahnhofstraße. Bitte beim Tourenleiter Jürgen Möbius anmelden: telefonisch unter 0178 8453880 oder über das Kontaktformular im ADFC-Radtourenportal https://touren-termine.adfc.de/radveranstaltung/111351-wallfahrtsort-kevelaer