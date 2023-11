Abi-Feiern in Rheinberg Einmal Amplonianer, immer Amplonianer

Einmal Amplonianer, immer Amplonianer – diese Losung gilt am Rheinberger Gymnasium seit Jahrzehnten und wird jedem Abitur-Jahrgang zum Abschluss der Schulkarriere mit auf den Lebensweg gegeben. Gemeint ist damit: Verliert euch nicht aus den Augen, bleibt in Kontakt, helft euch gegenseitig und vergesst nicht, hin und wieder auf die guten, alten Zeiten anzustoßen. Genau das haben am Wochenende gleich zwei Jahrgänge getan. Die Abiturienten des Amplonius-Gymnasiums von 1978 und von 1983 feierten 45- beziehungsweise 40-Jähriges. In beiden Fällen liefen die Wiedersehen wie am Schnürchen.