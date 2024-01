Karneval im Rheinberger Norden So feiern die Borther mit der sonnigen Prinzessin Sandra

In Borth steigt das Karnevalsfieber. Die 1. KG Rot-Weiß Borth hat sich schon warm geschunkelt, unter anderem in der ersten Büttensitzung der Rhinberkse Jonges in der Rheinberger Stadthalle. Und Sonne haben die Nord-Rheinberger auch schon bestellt. Die soll über Borth strahlen, wenn Prinzessin Sandra (Oosterdyk), I, die Sonnige, alle eingeladenen Karnevalisten, Möhnen, Tanzbegeisterte, Partygänger, aber natürlich auch die Kinder begrüßt. Nach der Corona-Pause steht zum zweiten Mal das Festzelt an der Wallacher Straße in Borth und alles wartet darauf, dass es endlich los geht. Und was die 1. KG Rot-Weiß Borth von 1963 als kleinerer Karnevalsverein im Rheinberger Stadtgebiet auf die Beine stellt, das kann sich durchaus sehen lassen. Zumal die Rahmenbedingungen für die Durchführung eines Vier-Tage-Events nicht leichter werden. Alles werde teurer und schwieriger zu organisieren, berichten die Verantwortlichen. Dennoch oder genau deswegen haben sich die Borther vorgenommen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ihre Devise heißt: „Wir schaffen das auch 2024 – gemeinsam!“