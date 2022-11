Global Nachhaltige Kommune Rheinberg : Dickes Paket mit Leitlinien für die Zukunft der Stadt

Rheinberg Der Rheinberger Stadtrat soll sich in seiner Dezember-Sitzung mit den Ergebnissen befassen, die die Steuerungsgruppe des Projekts Global Nachhaltige Kommune in eineinhalb Jahren erarbeitet hat.

Seine anerkennende Verblüffung wollte Roman Wolf, wissenschaftlicher Begleiter des Prozesses „Global Nachhaltige Kommune Rheinberg“ (GNK) und Moderator der fünften Steuerungsgruppen-Sitzung, nicht zurückhalten. Die Teilnehmenden diskutierten bereits engagiert und durchaus kritisch darüber, wie die jüngst erarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie stärker und dauerhaft in die Stadtgesellschaft getragen und dort verankert werden kann. Dabei führt der folgende Schritt zunächst in den Rat, dem das Ergebnis nach eineinhalb Jahren im Dezember vorgelegt werden soll. Entstanden sind Leitlinien für die Stadt Rheinberg in sechs ausgewählten Handlungsfeldern und gut 60 operative Ziele, um die Stadt sozial und ökologisch zukunftsfest zu machen. Zudem wurden über 80 Maßnahmen zur Erreichnung der Ziele vorgeschlagen. Die sollen dem Rat als Empfehlung vorgelegt werden.

In der letzten Steuerungsgruppen-Sitzung trat das Gremium aus Stadtgesellschaft, Politik und Verwaltung mit 35 Teilnehmenden fast in gleicher Gruppenstärke wie zu Beginn des Prozesses auf. Sie verständigten sich darauf, die Arbeitsstrukturen aufrecht zu erhalten und den begonnenen Prozess ständig zu verbessern.

Kontakt Stabsstelle Nachhaltigkeit & Klimaschutz, Sonja Helmich, Telefonnummer 02843 171-403, oder per Mail an sonja.helmich@rheinberg.de; Jens Harnack, Telefonnummer 02843 171-493, oder per Mail an jens.harnack@rheinberg.de