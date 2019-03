Wahrzeichen: Dicker Bär in Orsoy bleibt vorerst stehen

Info

Deichsanierung Der Deich bei Orsoy muss saniert werden. Es besteht die Befürchtung, dass sich das Bild der Promenade mit zahlreichen Bäumen verändern könnte. Es soll auf jeden Fall eine Variante eingebracht werden, nach deren Umsetzung die Orsoyer Promenade so bleiben kann wie sie ist. Dabei denke er an Spundwände, so der Deichgräf.

Planung Das 4,6 Kilometer lange Deichstück zwischen Orsoy und Baerl soll frühestens 2023 saniert werden. Es wird mit Kosten von rund 20 Millionen Euro gerechnet.