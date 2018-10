Rheinberg Diabetiker Treff

Rheinberg : Erste Hilfe bei Diabetes

Foto: RP/Bettina Engel-Albustin / fotoage

Rheinberg Oberärztin Stefanie Weiß, Internistin und Diabetologin am St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort, erläutert beim Diabetiker-Treff im Haus der Generationen, was man bei akuter Über- oder Unterzuckerung beachten muss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Maibusch

Um „Erste Hilfe bei Diabetes“ geht am kommenden Mittwoch, 24. Oktober, 19 Uhr, beim nächsten Diabetiker-Treff, im Haus der Generationen an der Grote Gert in Rheinberg. Oberärztin Stefanie Weiß, Internistin und Diabetologin am St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort, erläutert an diesem Abend, wie wichtig es ist, dass auch Familie und Freunde für die Erkrankung und deren Auswirkungen sensibilisiert werden.

Frau Weiß, beim Begriff „Erste Hilfe“ denkt man nicht direkt an Diabetes. Welche Komplikationen können auftreten, die ein rasches Eingreifen von Angehörigen oder Freunden erforderlich machen?

Stefanie Weiß Bei Diabetes-Patienten kann es im Rahmen ihrer Erkrankung und Therapie sowohl zu einer Über- als auch zu einer Unterzuckerung kommen, was in beiden Fällen schlimmstenfalls zur Bewusstlosigkeit beziehungsweise zum Koma führen kann. Ist der Patient nicht mehr ansprechbar gilt es natürlich, sofort den Notarzt zu rufen. Aber Über- oder Unterzuckerung äußern sich vorab häufig über bestimmte Symptome, die es zu erkennen gilt.

Welche Symptome sind das beispielsweise?

Weiß Über- oder Unterzuckerung können bei Typ 1- und Typ 2-Betroffenen zum Beispiel vermehrte Müdigkeit, Unruhe und Verwirrtheit hervorrufen. Letzteres wird manchmal falsch interpretiert: Man denkt, die Patienten seien betrunken. Liegt eine Überzuckerung vor, entwickeln die Betroffenen in der Regel ein sehr starkes Durstgefühl und müssen häufig Wasserlassen. Im Fall von Typ 1-Diabetes entwickeln sich Symptome zum Teil innerhalb von einigen Stunden, bei Typ 2-Diabetes treten sie über einen längeren Zeitraum auf. Insgesamt berichten Typ 2-Patienten bei zu hohem Zuckerspiegel häufig auch nur über ein schlechtes Allgemeinbefinden, Übelkeit oder Schwindel, was ebenfalls bei vielen anderen Erkrankungen auftreten kann.

Und wie sieht es dann im Gegenzug bei der Unterzuckerung aus?

Weiß Schweißausbrüche, Zittern, Schwindel, Herzrasen, Heißhunger sowie Konzentrationsstörungen sind mögliche Kennzeichen der Unterzuckerung. Die genannten Symptome treten meist sehr kurzfristig auf.

Gibt es Situationen, in denen verstärkt mit Komplikationen gerechnet werden muss?

Weiß In der Tat. Beispielsweise beim Sport, nach Alkoholgenuss, bei Infekten oder auch bei Fehlern in der Therapie kann der Blutzuckerspiegel zu stark absinken oder aber steigen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Daher ist die Frage nach dem „Warum“ auch so wichtig, damit man in der Folge erneuten Stoffwechselentgleisungen vorbeugen kann.

Angesichts der Vielzahl an möglichen Symptomen haben Angehörige vielleicht Angst, eine falsche Entscheidung in Sachen Erster Hilfe zu fällen.

Weiß Im Zweifelsfall ist es besser, von einer Unterzuckerung auszugehen. Hier sind die Folgen schlimmer, wenn nicht schnell gehandelt wird. Das Gute ist: Bei der Unterzuckerung kann die Situation häufig ganz leicht mit etwas Süßem, einem Fruchtsaft oder Traubenzucker entschärft werden.

Welche Bedeutung hat für Sie als Medizinerin eine Selbsthilfe-Einrichtung?