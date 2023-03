Filmprojekt in Rheinberg Deutscher Kriegsgeschichte auf der Spur

Bob Hersch, US-Amerikaner aus Erie am Eriesee im Bundesstaat Pennsylvania, hat es sich zur Aufgabe gemacht, insgesamt drei Kurzfilme über die letzten Panzerschlachten am Niederrhein zu drehen. In diesen Tagen ist er zum zweiten Mal in Rheinberg zu Gast. „Es geht mir darum, noch mehr Informationen zu sammeln, vor allem über den Volkssturm und die Panzerschlacht am 5. März 1945“, erzählt Hersch.