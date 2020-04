Trauer um Ulrich Rühl : Designierter SPD-Kandidat verstorben

Rheinberg Der vielen als Rechtsanwalt bekannte Ulrich Rühl wollte sich um das Bürgermeisteramt in Rheinberg bewerben. Nun ist er im Alter von 64 Jahren gestorben. Einen anderen SPD-Kandidaten für die Kommunalwahl gibt es vorerst nicht.

Bereits am 1. April sollte Ulrich Rühl den Rheinberger Sozialdemokraten in einer Mitgliederversammlung als Kandidat vorgestellt und von ihnen gewählt werden. Diese Versammlung musste wegen der Corona-Krise verlegt werden. Neuer Termin ist nun Mittwoch, 13. Mai. Die jetzt anberaumte Mitgliederversammlung soll um 19 Uhr in der Rheinberger Stadthalle beginnen. An diesem Abend wird die SPD-Spitze nach jetzigem Stand wohl keinen anderen Bürgermeisterkandidaten präsentieren.