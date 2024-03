Jonny Casselly jr. in Rheinberg Zirkuszelt steht jetzt an der St.-Peter-Schule

Der Zirkus kommt in die St.-Peter-Grundschule. Am Wochenende ist das Zelt der Xantener Zirkus-Familie Jonny Casselly jr. aufgebaut worden. Am Montag geht es dann los: Zunächst werden die Kinder in Gruppen eingeteilt, bevor sie von Dienstag bis Donnerstag in ihren Workshops trainieren. Die Vorstellungen der Kinder finden jeweils am Freitag, 8. März, um 14 und um 18 Uhr, sowie am Samstag, 9. März, um 10 Uhr im Zelt an der Schulstraße statt. Am Donnerstag, 7. März, bietet der Zirkus um 18 Uhr eine Vorstellung der „Jonito Show". Karten gibt es unter www.jonnycasselly.de, über die Hotline 02801 3789799 oder vor Ort an der Abendkasse. up/Foto: Olaf ostermann