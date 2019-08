Musik am Pulverturm : Der Zauberlehrling rockt die MAP-Party

Festival Nummer 20 ging mit zwei Live-Musik-Abenden am Pulverturm zu Ende. Als die Lieblingsband der Rheinberger am Samstag spielte, gab es kein Durchkommen mehr.

Rheinberg Auch das ist MAP. Am späten Samstagabend wurde Philipp Rott, einer der Sänger der „Zauberlehrlinge“, genauso wie seine 13 Bandkollegen beim grandiosen Auftritt am Pulverturm von den gut und gerne 3000 Fans gefeiert. Am Sonntagmorgen konnte man den MAP-Vorsitzenden schon wieder auf der Ritterstraße sehen. Da fegte er Glasscherben und anderen Unrat zusammen, den Besucher des Festivals dort liegenlassen hatten. Damit sich die Nachbarn nicht ärgern müssen. So geht Rock’n’Roll in Rheinberg.