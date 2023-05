Musikalische Gesellschaft Rheinberg Tolle Konzerte, aber weniger Publikum

Bartetzky Acht Konzerte stehen an. Beginnend mit dem „Tango del Sur Quintett“ steht direkt bei unserem ersten Konzert am 10. September eine außergewöhnliche Formation auf dem Programm, die uns wahre und viel zu selten gespielte Schätze der klassischen und jüngeren Tango-Literatur mit Leidenschaft und Präzision auf die Bühne unserer Stadthalle zaubern wird. Auch die allseits beliebten Duette mit Klavier sind wieder vertreten: So am 8. Oktober mit Cello und Klavier und dem aus unserem lokalen Umfeld stammenden Cellisten Niklas Erpenbach und Bomi Koo sowie am 10. Dezember mit Klarinette und Klavier und den jungen, vom deutschen Musikrat empfohlenen Künstlern Lyuta Kobayashi und Julian Becker.