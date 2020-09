Kommunalwahl 2020 : Ziel: Rheinberg als Vorzeige-Klima-Stadt

Rheinberg Der Bürgermeisterkandidat von Bündnis 90/Die Grünen will Rheinbergs Potentiale besser nutzen. Die Einbeziehung und aktive Teilhabemöglichkeit der Bürgerschaft ist dem 56-Jährigen wichtig.

Dietmar Heyde Es fehlt aus meiner Sicht in der Tat an einer übergeordneten Idee. Meine wäre es, Rheinberg zu einer, wenn nicht der klimafreundlichsten und fahrradfreundlichsten Kommunen des linken Niederrheins zu machen, denn das verbindet zum einen die Herausforderungen, die der Klimawandel uns diktiert mit dem vor allem fahrradtouristischen Potential Rheinbergs mit seinen historischen Pfunden. Und es fehlt nicht an konkreten Ideen für eine Umsetzung – gerade die sehr aktiven meist ehrenamtlichen Initiativen aus der Bürgerschaft in allen Ortsteilen liefern hier ganz viel und sind stärker mit einzubeziehen.

Vita 56 Jahre, verheiratet, drei erwachsene Kinder, wohnt in Millingen, Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Duisburg/Kreis Wesel, kommt aus Kleve, lebt seit über 30 Jahren in Rheinberg, Lehramtsstudium in Köln, bei den Grünen Mitglied seit 2005. Seit 2009 im Rat. Seit 2014 Schulausschussvorsitzender.

Heyde Dies erfordert eine hauptamtliche, zielorientierte Prozesssteuerung und Koordinierung, die strukturell verankert werden muss. Das heißt, es ist Chefsache und Querschnittsaufgabe über alle Fachbereiche hinweg und muss von der Verwaltungsspitze gelebt und getragen werden. Dazu wünsche ich mir eine Reanimierung einer „Stabstelle nachhaltige Stadtentwicklung“ und eine Wiederaufnahme des schon entwickelten Konzeptes. Ich bin überzeugt, dass lohnenswerte und erreichbare Ziele dazu beitragen können, dass alle gemeinsam (Verwaltung, Politik und Bürgerschaft) an einem Strang ziehen. Kompetenzen dazu sind m.E. vorhanden.

Heyde Ein Kernproblem ist hier sicherlich der Umstand, dass die verfügbaren Ladenlokale zu klein und die Mietpreisvorstellungen der Vermieter zu hoch sind. Darüber muss das Stadtmarketing und die Wirtschaftsförderung intensiver sprechen – wem nützt Leerstand? Darüber hinaus müssten m.E. für Rheinberg Nischenanbieter gesucht und gefunden werden, denn weitere Vollsortimenter oder andere klassische Warenhäuser werden nicht kommen – der Zug ist abgefahren. Die Entwicklung des Versandhandels tut hier ein Übriges. Suchen wir also nach den Kreativen (etwa Kunsthandwerk), die das Ambiente einer historischen Innenstadt schätzen und zugleich auch Anziehungskraft für (Rad-) Touristen ausstrahlen.

Heyde Der Blick auf die Ortsteilentwicklungen steht in den nächsten Jahren im Zentrum des politischen und Verwaltungshandelns – das versichern zur Zeit alle Beteiligten – so auch ich. Das Beispiel „Orsoy 2040“ der dortigen Vereine zeigt dabei das riesige Potential an Feldkompetenzen und konkreten wie zukunftsweisenden Ideen und zugleich die ausgeprägte Identifikation in der Bürgerschaft mit ihrem Ortsteil. Dies gilt es zuvorderst einzubeziehen und gemeinsam mit Politik und Verwaltung in die Gestaltung zu bringen. Dieser Prozess muss m.E. von der Verwaltung koordiniert werden und da verweise ich erneut auf das Konzept der „nachhaltigen Stadtentwicklung 2030+“ für Gesamt-Rheinberg.