Weihnachten 2020 : Spanischer Vallan wird Schreibstube

Rheinberg Manuela Bechert und Renan Cengiz haben mit der Stadt einen Nutzungsvertrag für den kleinen Sechseck-Turm im Stadtpark geschlossen. Sie wollen hier ein Buch über Rheinberg schreiben, außerdem planen sie kulturelle Events.

Ungefähr ab März, wenn es hoffentlich warm genug ist, will das Kreativ-Duo in der oberen Etage des Sechseck-Turms mit der Schreibarbeit beginnen. Zwei Schreibtische, ein großer Tisch, ein Sofa zum Nachdenken, eine Kaffee- und Teeküche – vielmehr Einrichtung braucht es nicht im Raum in der oberen Etagen mit sechs Ecken und sechs Fenstern, zu dem eine weiß gestrichene Holztreppe führt. „Wir schreiben ein Buch über ,Rheinberger Geschichte und Gegenwart’“, sagt Renan Cengiz. „Aber es soll etwas anders werden als die Bücher, die es bereits über Rheinberg gibt.“

Bedauerlich finden die beiden, dass der Vallan-Hügel so „gerupft“ worden ist. Anlehnend an das Goethe-Gartenhaus in Weimar, streben sie an, zwei Konzepte zu vereinen – die Kunst und den Garten. Anstoß war ein Essay eines Freundes, des aus Alpsray stammenden Germanisten und Philosophen Thomas Höffgen, in dem das ganzheitliche Gartenkonzept des Schriftstellers und Universalgenies Goethe umrissen wird. „Kunst, Kultur und Literatur vereint in einem Goethe-Garten in Rheinberg – das würde uns gefallen“, so Cengiz. Dieses Konzept, da sind sich die beiden Initiatoren sicher, könnte auch den Tourismus in der Stadt beleben.