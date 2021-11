Sportprojekt in der Sporthalle des Amplonius-Gymnasiums : Der Sonntag ist zum Austoben da

Beim Probelauf am Freitag hatten die Kinder der St.-Peter-Grundschule viel Freude. Pia legte einen perfekten Überschlag hin. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Mit dem Projekt „Open Sunday“ wollen mehrere Partner Schüler aus den ersten bis sechsten Klassen in Bewegung bringen. Sie werden angeleitet von Sporthelfern des Amplonius-Gymnasiums und Betreuern des TuS 08 Rheinberg.

Es ist nicht mehr so wie früher. „Wenn wir unsere Kinder montags fragen, was sie am Wochenende gemacht haben, bekommen wir oft zu hören: ,Computer gespielt’“, sagt Michaela Joost, Leiterin der St.-Peter-Grundschule in Rheinberg. Draußen rumtoben, Spaziergänge mit den Eltern, Fahrradtouren – das gehört heute offenbar in vielen Familien nicht mehr zum Standardrepertoire.

Gegen dieses Phänomen soll der „offene Sonntag“ helfen. „Open Sunday“ heißt ein Programm, das nun, von verschiedenen Partnern realisiert, auch in Rheinberg aufgelegt wird. Erstmals am Sonntag, 7. November, und dann vorerst an den drei darauffolgenden Sonntagen. Fortführung schon jetzt erwünscht und nicht ausgeschlossen. Jungen und Mädchen der ersten bis sechsten Klassen, die Rheinberger Schulen besuchen, können sonntags von 13.30 bis 16.30 Uhr in die kleine Turnhalle des Amplonius-Gymnasiums kommen und sich dort nach Herzenslust auspowern. Ohne Anmeldung und betreut von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Info Zunächst an den nächsten vier Sonntagen Wann? Open Sunday gibt es an folgenden Sonntagen: 7., 14. und 28. November sowie 5. Dezember, jeweils 13.30 bis 16.30 Uhr. Wo? Turnhalle Gymnasium,

Dr.-Aloys-Wittrup-Straße 18. Wie? Eintritt frei, Sportbekleidung, Hallenschuhe und Telefonnummer der Eltern mitbringen.

Ulf Gebken, Professor für Sozialwissenschaften des Sports an der Universität Duisburg-Essen, ist davon überzeugt, dass auch in Rheinberg pro Sonntag rund 50 Kinder kommen werden. „Wir bieten den Open Sunday bereits in zwölf Städten im Ruhrgebiet an, und es läuft gut“, sagt der Pädagoge. „Die Kinder sehnen sich nach Bewegung, und zwar Jungen ebenso wie Mädchen.“

Kinder in Bewegung zu bringen, ist aber nur ein Ziel dabei. Gebken hat auch die Betreuer im Blick. Allein rund 30 Schüler und Schülerinnen des Amplonius-Gymnasiums, die sich zu ehrenamtlichen Sporthelfern haben ausbilden lassen und beispielsweise in den Unterrichtspausen Angebote auf dem Schulhof machen, sind dabei. Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen und jüngere Schüler selbstbewusst anzuleiten, Regeln zu erklären und so weiter. Junge Leute, die in vielen Sportvereinen fehlen.

Veranstalter der offenen Sonntage in Rheinberg ist der TuS 08 Rheinberg. „Wir stellen mit Larissa und Marina Manca und Tobias Tatzel drei erfahrene Betreuer ab“, schildert TuS-Präsident Frank Tatzel, der das Projekt richtig gut findet.

Bei der Vorstellung des Projekts am Freitag waren ausschließlich Kinder der St.-Peter-Schule. Sie warfen sich beim Zombie-Ball ab oder landeten nach Überschlägen sanft auf weichen Matten. „Die Betreuer bieten einen Wechsel zwischen Spiel- und Bewegungssportarten an“, so Gebken. Von den drei Stunden seien die Kinder zweieinhalb Stunden auf Trab.

Wichtig ist auch die Netzwerk-Arbeit, ohne die das Projekt nicht funktionieren würde. Die Uni steuert die Projektidee bei, das Amplonius-Gymnasium stellt die Sporthalle und die Sporthelfer ebenso wie der TuS als Veranstalter und die Schulen schicken die Kinder. Nicht zu vergessen der Damen-Lions-Club Juventas Rheinberg, dem auch Sencan Tasci, stellvertretende Leiterin des Gymnasiums, angehört. „Unsere ehemalige Präsidentin Susanne Chylarecki hatte die Idee, das Projekt zu unterstützen und stellte auch den Kontakt zu Professor Gebken her“, sagt die Lehrerin. Der Lions-Club stellt die Einnahmen, die er mit seinem regelmäßigen Stand beim Ossenberger Wochenmarkt erzielt, für das Projekt zur Verfügung. „Daran sieht man auch, dass die Zivilgesellschaft funktioniert“, so Ulf Gebken.

(up)