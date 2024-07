Klimaschutz in Rheinberg Der siebenjährige Nick aus Millingen gewinnt die Eisblockwette

Bei der Eisblockwette ging es darum, zu schätzen, wie viel von zuvor eingelagertem Eis am Montag um 17 Uhr noch nicht geschmolzen war. Dazu hatte die Stadt zwei kleine Häuschen im Underberg-Freibad aufgestellt. In einem nicht gedämmten lagerten ab dem 16. Juli um 14 Uhr 189,8 Kilo Eis, in einem optimal gedämmten Häuschen waren es zur gleichen Zeit 188,8 Kilo. Während das Eis im nicht gedämmten Haus am Montag um 17 Uhr komplett zu Wasser geworden war, befanden sich in dem anderen noch 69,6 Kilogramm ungeschmolzenes Eis.