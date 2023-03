Kultur in Rheinberg Der Adler holt junge Musiker ins Dorf

Manche Dinge dauern etwas länger. Auf das erste Konzert des Singer-Songwriters Maxim im Schwarzen Adler zum Beispiel mussten die Fans des 40-jährigen Musikers zwei Jahre warten. 2020 sollte er an die Baerler Straße kommen, aber der Lockdown war schneller. Auch ein Jahr später radierte Corona den Namen Maxim aus dem Adler-Programm. Doch nun soll es klappen: Am Freitag, 10. März, ab 20 Uhr, will der Mann, der es mit seinem Hit „Meine Soldaten“ bei Youtube auf 20 Millionen Klicks brachte, sich und sein Album „Grüne Papageien“ in Vierbaum vorstellen. Im Video spielt der bekannte deutsche Schauspieler Frederick Lau mit. Wer für das Konzert – es ist das erste auf Maxims Deutschland-Tour – noch Karten haben möchte, muss Glück haben und Optimist sein. „Nach jetzigem Stand gibt es noch einzelne Tickets an der Abendkasse“, orakelt André Lapehn. „Aber versprechen können wir nichts.“ Der Orsoyer ist zusammen mit Marco Nöchel Vorsitzender der Kulturinitiative Schwarzer Adler. Die beiden haben Ernst Barten „beerbt“, der die Vereinsführung nach 35 Jahren in jüngere Hände gelegt hat, sich aber weiterhin dafür engagieren wird, dass der Kulturbetrieb im einzigen Rheinberger Genossenschaftslokal läuft.