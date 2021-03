Tourismus in Rheinberg : Schiffsanleger am Rhein in Orsoy muss repariert werden

Den Schiffsanleger am Orsoyer Rheindeich werden in diesem Jahr vermutlich keine Schiffe ansteuern. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Orsoy Am Schiffsanleger in Orsoy werden in diesem Jahr voraussichtlich keine Schiffe mehr anlegen. In der Schwimmkammer befindet sich offenbar ein Riss, so dass Wasser eingedrungen ist.

Im Bau- und Planungsausschuss hat sich der Orsoyer Heinz Engelke von der CDU nach dem Zustand des Anlegers erkundigt. „Der Anleger muss voraussichtlich in eine Werft geschleppt werden", stellte Dieter Paus, Technischer Beigeordneter, in Aussicht. Für die Reparatur sei mit hohen Kosten zu rechnen. Es könne sogar sein, dass sich eine Reparatur gar nicht mehr lohne und man über eine Neuanschaffung nachdenken müsse.

Jochen Schmitz (SPD) wollte wissen, in welchem Maße der Anleger überhaupt genutzt werde. Von Frühling bis September legt in der Regel das Ausflugsschiff River Lady zweimal pro Woche an. Auch Schiffe der Weißen Flotten machten regelmäßig Halt in Orsoy. Engelke unterstrich die Bedeutung des Schiffsanlegers für den Tourismus in Orsoy. „Wir verschwenden keinen einzigen Gedanken daran, den Anleger aufzugeben“, machte er deutlich und konnte sich dabei der Zustimmung von Luise Theile (Bündnis 90/Die Grünen) sicher sein.