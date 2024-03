Binnenschifffahrt in Rheinberg Ruhehafen kommt trotz Naturschutz

Kommunen können keinesfalls alles bestimmen, was in ihren Gemeinde- oder Stadtgebieten passiert. Der Kiesabbau und auch die Zuweisung geflüchteter Menschen sind zwei Beispiele dafür, wie sehr Kommunen umzusetzen oder hinzunehmen haben, was ihnen übergeordnete Instanzen – das Land oder der Bund – aufs Auge drücken.