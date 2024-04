Wegen Defizit im Haushalt Rheinberg beschließt Steuererhöhungen

Die finanzielle Not war wohl noch nie so groß und das Ringen um den Haushalt der Stadt Rheinberg für 2024 zäh. Aber dank der Anstrengungen aller Beteiligten konnte der Etat unter großen Bauchschmerzen in der Rats-Sondersitzung am Mittwochabend in der Stadthalle beschlossen werden.