Private Musikschule in Borth : Mit Mozart gegen die Pandemie

Rheinberg Oliver Nepper, Leiter einer privaten Musikschule in Borth, motiviert Schüler mit Videos. „Ohne Kreativität geht es nicht“, sagt der Musiker. „Den Kindern fällt es schwerer denn je, ihr favorisiertes Instrument nun auch im Homeoffice weiter zu erlernen.“

„Der Lockdown zehrt an den Nerven aller“, so beobachtet es Oliver Nepper, Leiter der privaten Musikschule proMC in Borth. „Den Kindern fällt es schwerer denn je, ihr favorisiertes Instrument nun auch im Homeoffice weiter zu erlernen.“ Es müsse einfach mehr geboten werden, wenn eine flimmernde, nur zweidimensionale Mattscheibe jede Form von bisher selbstverständlicher Interaktion mit allen Sinnen ersetzen muss. Distanzunterricht sei eben nicht „Präsenzunterricht, nur mit Kamera dazwischen, wie es der eine oder andere Lehrer besseren Gewissens praktiziert, weil ihm das Medium so gänzlich unbekannt oder nicht geheuer ist“.