Zehn Jahre Frauenchor Music4me Geburtstagskonzert mit Strahlkraft

Corona gehört ebenfalls in ihren Rückblick. „Wir haben online die Zeit genutzt und uns regelmäßig verabredet.“ Die Sängerinnen kommen aus Orsoy, Borth, Moers und Rheinberg. Nadine Willer lebt in Essen. Sie unterrichtet an der Moerser Musikschule und fährt immer donnerstags im Anschluss nach Orsoy. „Das besondere Miteinander, in dem jede für die andere da ist, macht diesen Probentag so wichtig. In dieser Gemeinschaft erleben wir Musik, die uns Kraft gibt. Unser Chor ist für uns ein wichtiges Element, das uns andere Dinge vergessen lässt“, so Nadine Willer.