Kunstausstellung in Rheinberg Die knallbunte Vielschichtigkeit des Robert Bosshard

Seine Ausstellung, die er „Adlerhäppchen – Collagen in Öl“ genannt hat, wird am Freitag, 17. November, 19 Uhr, im Schwarzen Adler in Vierbaum an der Baerler Straße 96 eröffnet. Seine Frau Marianne zeigt dort auch einen Film. In seinen 3D-Statements ist die kräftige Ölfarbe das eine, das andere ist das Material. Holz, das er beim Spazierengehen sammelt und im Garten lagert, auch schon mal Metall – er nutzt alles, was ihm unterkommt und schichtet es zu kleinen Welten auf. „Ich habe keine Idee, ich fange einfach an“, versichert das Multitalent aus Oberhausen. Bosshard ist auch Filmemacher und Fotograf und er schreibt sehr viel.