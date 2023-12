Aktion der Rheinberger Einzelhändler Nikolaus war in der Stadt unterwegs

Der Nikolaus war am Mittwoch in der Rheinberger Innenstadt unterwegs. Begleitet und unterstützt von den Freundinnen Hannah Glanz (13), Iny Drnovsek (13) und Jolina Brensing (14), die alle in die achte Klasse der Europaschule gehen, schenkte er Jungen und Mädchen Äpfel, Nüsse und Mandarinen, aber auch Glitzersternchen und – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit – Tannenbaumsetzlinge. Der vierjährige Finn ließ sich nicht lange bitten und ließ es sich gleich schmecken. Engagiert worden war der Nikolaus von den Rheinberger Einzelhändlern. Da der „echte“ Nikolaus krankheitsbedingt ausgefallen war, sprang Carsten Kämmerer aus Ossenberg ein. Text: up/RP-Foto: Armin Fischer