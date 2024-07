Nahversorgung in Rheinberg Der neue Rewe-Markt aus der Vogelperspektive

(up) Hohe Decken, große Glas-Fassaden, 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche und energetisch auf dem neuesten Stand der Technik: Der neue Rewe-Markt an der Moerser Straße in Rheinberg kommt gut voran. Inzwischen wurden auch die großen Dachbinder montiert und es konnte bereits Richtfest gefeiert werden. Aus der Luft betrachtet werden die Dimensionen des Gebäudes gut erkennbar. Das alte Gebäude wurde im vergangenen Herbst abgerissen. Es war rund 45 Jahre alt. Gebaut wird der Rewe-Markt im Auftrag des Kempener Unternehmens Immobilien Gruß. Die Eröffnung soll im November sein. Foto: Arnulf Stoffel