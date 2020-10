Rheinberger Kommunalpolitik : Der neue Rat ist noch zu alt

Am 3. November findet die konstituierende Sitzung des neue Rheinberger Rates statt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Das Durchschnittsalter der 48 Frauen und Männer, die dem künftigen Rheinberger Stadtrat angehören werden, liegt haarscharf unter 50 Jahre. 49,9 Jahre, um genau zu sein. Gutes Mittelmaß, meinen Sie? Eigentlich doch viel zu hoch, um ein halbwegs repräsentatives Bild aller in der Gesellschaft vertretenen Generationen abzugeben.

Um auf 49,9 Jahre im Schnitt zu kommen, muss man viele Mandatsträger haben, die die 60 oder gar die 70 überschritten haben. Das ist in Rheinberg der Fall. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen: Alter und Erfahrung haben in der Politik ihre Berechtigung. Aber mehr Ausgewogenheit und etwas mehr frisches Blut wären schön gewesen.

Wir haben heute mal die beiden Youngster rausgepickt und stellen sie vor – in der Hoffnung, dass sich andere junge Leute ein Beispiel daran nehmen und auch anfangen, sich für Kommunalpolitik zu interessieren. Elias Sentob von der FDP ist 19 Jahre alt, Niels Awater von den Grünen 20. Beide, da darf man sicher sein, werden ihre Stimmen erheben und sich ins politische Geschehen einmischen. Denn beiden ist es wichtig, für eine jüngere Kommunalpolitik zu werben. In diesen Kreis darf man getrost auch Theresa Durben von der CDU (Jahrgang 1995) und Philipp Richter von der SPD (Jahrgang 1993) einbeziehen. Auch sie gehören dem neuen Rat an. Im Kreis der Nachwuchspolitiker wird offenbar schon über eine interfraktionelle überparteiliche Runde nachgedacht. Ein Austausch der jungen Garde – keine schlechte Idee.