Spannender Wettbewerb am Montag Orsoy hat einen neuen Schützenkönig

Am Ende gab es kein Halten mehr: Die Freudentränen flossen Christian Wellmann nur so übers Gesicht. Mit dem 82. Schuss hatte sich der Orsoyer Bürgerschütze um 14.24 Uhr zum neuen König gekrönt. In diesem Jahr gab es an der Schießanlage am Rheindamm zudem ein Novum: Mit Anne Hagemann unternahm erstmals in der 472-jährigen Verein eine Frau den Versuch, sich das begehrte Königssilber überzustreifen. Dabei musste sie sich mit Volker Schumacher, Kurt Göldner, Christian Wellmann und Ehemann Karl Michael Hagemann gleich gegen vier Männer durchsetzen.