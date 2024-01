„Hau weg den Dreck“ Ex-Fußballer aus Millingen kegeln seit 35 Jahren

Es war im Jahr 1988, vor rund 35 Jahren, da hatten Fußballer des SV Millingen, die damals größtenteils in der ersten Mannschaft spielten, die Idee, einen Kegelclub zu gründen und das Vorhaben wurde schnell umgesetzt. Im Dezember 1988 fand in der Millinger Gaststätte „Zum Bahnhof“ der erste Kegelabend des Clubs statt, der sich fortan KC „Hau weg den Dreck“ nannte. Bis heute treffen sich die Kegelbrüder alle vier Wochen zum Kegeln, inzwischen aber in der Rheinberger Gaststätte „Restaurant Zur Alten Apotheke“ am Großen Markt neben dem Stadthaus.