Männergesangverein Borth Mit Seemannsliedern zu neuen Ufern

Bei der Planung für das Jahr 2024 wurde rege diskutiert. So wurde man sich einig, am Sonntag, 23. Juni, ein musikalisches Sommerfest im und am Evangelischen Gemeindehaus in Wallach durchzuführen. Gerne würde man dort auch die jüngeren Mitbürger ansprechen, beim Mitfeiern und Mitsingen dabei zu sein. Der Chor wird Seemannslieder einstudieren und zum Besten geben. Auch eine externe Musikgruppe soll mitwirken. Für Getränke und Essen soll an diesem Tag gesorgt sein.