Abschied in der Rheinberger Stadtverwaltung Der Stadthaus-Öko geht in Ruhestand

Jens Harnack ist tatsächlich mit einem Auto zum Rheinberger Stadthaus gekommen. „Aber nur, weil ich noch einiges an Krempel mitzunehmen habe“, versichert er. „Der Wagen ist geliehen.“ An seinem letzten Arbeitstag räumt Jens Harnack sein Büro aus, nimmt Bilder, persönliche Sachen und Geschenke von Kollegen zum Abschied mit. Nach genau 32 Jahren in der Stadtverwaltung ist sein Berufsleben nun beendet. „Das war’s“, sagt der 65-Jährige – nicht ohne darauf hinzuweisen, dass er in all der Zeit dreimal mit dem Auto nach Rheinberg gekommen ist und dreimal mit dem Zug. Ansonsten immer mit dem Fahrrad. Bei Wind und Wetter. Harnack wohnt in Rheinhausen. Das bedeutet: knapp 25 Kilometer einfache Strecke. „In der ganzen Zeit bin ich ungefähr 275.000 Kilometer nur zur Arbeitsstelle und zurück geradelt.“