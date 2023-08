Vereinsjubiläum in Rheinberg Die Landfrauen blicken hoffnungsvoll in die Zukunft

Wilhelmine Giesen war ab 1948 die treibende Kraft bei der Mitgliedersuche. Mit drei Frauen klopfte sie an die Hoftüren und warb für die gemeinsame Sache. Mit 28 Mitgliedern gelang der Start. 1955 stieg die Zahl auf immerhin 82 Landfrauen in Budberg, denen sich die Orsoyer Landfrauen im gleichen Jahr anschlossen, so dass die 100er-Grenze geknackt wurde. Galt früher der eigene Betrieb als eine der Zugehörigkeitskriterien, so hat sich auch das geändert. Im Mittelpunkt stehen das Interesse für ländliches Leben, ländliche Themen, sei es Umweltbewusstsein gepaart mit einer Bienen-Kampagne, oder Einblicke in moderne landwirtschaftliche Betriebe. „Eng zusammengerückt sind wir in Coronazeiten, um uns durch Hausbesuche unsere Kontakte und unser Netzwerk lebendig zu halten“, so Heike Middeldorf, deren Mutter von 1972 bis 1988 dem Ortsverein vorstand. „Nach Corona war es schwer, wieder in den alten Rhythmus zu kommen. Wir haben viel Zurückhaltung gespürt“, ergänzt Gunda Kirchner. In einem kleinen Rückblick erinnerte sie an die Geschichte der Landfrauen. „Ziel war anfangs die Verbesserung von Arbeitsbedingungen. Durch den Austausch verbesserte sich einiges“, so Heike Middeldorf. Mit der NS-Gleichschaltung endeten die Aktivitäten der Landfrauen.