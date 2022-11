Musik-Comedy in Rheinberg : Der Knebel will jetzt Influencer werden

Herbert Knebel (l.) auf der Stadthallen-Bühne in Höchstform. Da kann Ernst Pichel nur noch staunen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Herbert Knebels Affentheater räumte in der ausverkauften Stadthalle ab. 650 Fans der Revier-Legenden kringelten sich vor Lachen. Sogar Tina Turner stand auf der Bühne. Aus ihrem „Simply the best“ wurde „Ich stink wie die Pest“.

Man darf das Affentheater, diese in finstersten Ruhrpott-Klischees konservierte Alt-Herren-Brigade um den Ober-Ruhri Herbert Knebel, nicht unterschätzen. Die Jungs gehen mit der Zeit. Jedenfalls Ernst Pichel, der Trainer und Ozzy Ostermann. Schlagzeuger „Der Trainer“, der ansonsten in der Knebel-Familie als etwas unterbelichtet gilt, faselt plötzlich mit heller Kastraten-Fistel-Stimme was von nachhaltiger Lebensweise und Verantwortung gegenüber Natur und nachkommenden Generationen. Und Gitarrist Ozzy Ostermann, nach wie vor keine Peinlichkeit fürchtend, prahlt mit seinen Smart-Home-Kenntnissen, weil er die Rolladen bei sich zu Hause von unterwegs per Handy rauf- und runterfahren kann.

Nur Herbert bleibt sich in seiner wertkonservativen Nörgelei treu. Beim Auftritt des Affentheaters in der komplett ausverkauften Rheinberger Stadthalle stellt er schnell klar, was er von diesem ganzen neumodischen Schnickschnack hält: nichts. Zum Beispiel von der Spracherkennungsmaschine Alexa. „Watt hab ich davon, wenn ich ers meine Frau sagen muss, dat die diese Alexa sagen soll, datt die die Heizung hochdreht?“, schnauzt Knebel besserwisserisch in Richtung Publikum. „Da is dann doch einer zu viel inne Befehlskette. Boah, glaubse!“ Dabei wackeln die Kappe auf seinem Kopf und das Kassengestell auf der Nase.

Info Wer hinter den Bühnenfiguren steckt Hintergrund Hinter Herbert Knebel steckt Uwe Lyko, der Trainer ist Detlef Hinze, Martin Breuer spielt Ernst Pichel und Georg Göbel-Jakobi Ozzy Ostermann. Programm Die neue Show heißt „Fahr zur Hölle, Baby“. Veranstalter in Rheinberg war die Kulturinitiative Schwarzer Adler.

Die 650 Frauen und Männer vor der Bühne lieben ihn genau so, diesen Herbert Knebel, der auch 34 Jahre nach der Gründung des Affentheaters noch in Höchstform ist und an allem was auszusetzen hat. Sie lachen sich die Augen rot, es hält sie kaum auf den Stühlen, bei diesem grandiosen Blödsinn kann man aber auch die Fassung verlieren. Herbert Knebel ist eine Marke! Den vier Originalen war anzumerken, wie gern sie nach den ganzen Corona-Ausfällen wieder auf der Bühne stehen und rumalbern, bis der Arzt kommt. Man macht Bekanntschaft mit der Influencerin für Senioren-Zweit-Haar, Lola Hasenkamp. Knebel will jetzt auch Influencer werden: „Für zeitlose Mode“, wie er sagt. Und man staunt über einen Ausflug mit Lothar Harras und dessen Enkelin Rita zu einem Pferdehof in Dülmen. Herrlich komisch. Die Pointen und Sprüche lassen sich gar nicht so schnell einfangen, wie die Knebels sie abfeuern. Zum Glück sind die Knebels aber auch eine hervorragende Rockband und gute Musiker. Nicht nur, dass Ozzy Ostermann mit beeindruckender Stimme einen auf Karel Gott macht. Da wird aus „Johnny B. Goode“ ein feuriges „Ozzy O. – oh, Ozzy, oh“, aus „Hotel California“ „Der Grill von Kalle Fornia“. Und der Trainer – Detlef Hinze hat viel mehr Wortanteile, als in früheren Programmen – darf „On the road again“ von Canned Heat zum Besten geben.

Die Krönung des Abends serviert Herbert Knebel dann höchstpersönlich. Als „Queen of Soul“ angekündigt, trippelt er mit Hammer-Perücke, schwarzem Mini-Röckchen und Gold-Fummel als Tina Turner auf die Bühne und treibt dem Publikum mit „Simply the best“ („Ich stink wie die Pest“) die Lachtränen in die Augen, bevor sich die Knebels mit einem fast schon melancholischen „Meinetwegen“ („My Way“ von Frank Sinatra) im weißen Udo-Jürgens-Bademantel) verabschieden.

Eine Besucherin brachte die Gefühlslage vieler im Saal auf den Punkt: „Wie herrlich. Bei all dem Elend in der Welt einfach mal zwei Stunden nur lachen.“ Stimmt!

(up)