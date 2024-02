Karnevals-Jubiläum in Rheinberg Als die jungen Wilden das Zepter übernahmen

75 Jahre Karnevalsverein Rhinberkse Jonges – das ist schon eine Marke. Auch wenn 75 streng genommen natürlich kein jeckes Jubiläum ist. Da müsste es schon eine Schnapszahl sein. Egal: Die Rhinberkse Jonges freuen sich, dass sie seit so langer Zeit in der Stadt als Botschafter des Frohsinns unterwegs sein dürfen. Auch in dieser Session haben sie wieder bewiesen, dass sie Karneval können: Stadtwachenball, drei tolle Büttensitzungen, am Donnerstag die Möhnen-Party, am Freitag „Rock am Rhin“ in der Stadthalle, am Samstag die Kappenmesse ausnahmsweise in der St.-Anna-Kirche (um 18 Uhr) und um 20 Uhr der Plaarball und am Sonntag ab 11.11 Uhr die Schlüsselübergabe. Viel los, alles gut vorbereitet, die Nachfrage stimmt, Hut ab vor dem großen Engagement.