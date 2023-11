Friedhof am Annaberg in Rheinberg Alte Toranlage erstrahlt in neuem Glanz

Aufmerksamen Besuchern des Friedhofs am Rheinberger Annaberg wird es nicht entgangen sein: Die historische Toranlage, der alte Haupteingang, hinter dem Steinmetzbetrieb Knop an der Römerstraße gelegen, ist nicht mehr vollständig. Das Portal mit der dahinterliegenden Allee zum denkmalgeschützten alten Teil des Friedhofs und der St.-Anna-Kapelle wird saniert. Der Verein zur Erhaltung der St.-Anna-Kapelle erhielt dafür am Freitag eine finanzielle Unterstützung der NRW-Stiftung. Karl-Heinz Theußen aus Moers überbrachte in seiner ersten Amtshandlung als neuer Regionalbotschafter der Stiftung einen Scheck über 10.000 Euro und überreichte ihn dem Vorsitzenden des Kapellenvereins, Wilfried Steinhaus.