Kommunalpolitik in Rheinberg Die jungen Wilden sind erwachsen geworden

Damals waren sie die jungen Wilden, die Ökos in Strickpullovern mit Norwegermuster und mit Jesus-Latschen an den Füßen. Und oft mit langen Haaren. In ihre Vorstellung eines selbstbestimmten Lebens passte es nicht, mit schmucken Kostümchen oder Kleidern (die Frauen) oder im dunklen Anzug mit Hemd und Krawatte (die Herren) in die politischen Beratungen zu ziehen. Strickzeug und eine Sonnenblume gehörten fast immer dazu, wenn die parlamentarische Beratung begann. Als die Partei Die Grünen 1980 gegründet wurde, war alles neu, anders, unkonventionell. Nicht wenige Politiker aus den etablierten Parteien kommentierten diesen neuen Politikstil mit Unverständnis und Kopfschütteln, mitunter auch zornig und mit Verärgerung.