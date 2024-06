35 Künstler waren in Ossenberg dabei Pfiffige Ideen und große Handwerkskunst

Insgesamt 35 Künstler und Kunsthandwerker boten eine breite Palette an Produkten, die sich nicht an jeder Ecke erwerben lassen. Handgefertigte Gemüsebürsten oder Rasierpinsel etwa oder das gute alte Nudelholz. „Diese Dinge werden in kleinen Manufakturen im Schwarzwald angefertigt, die noch ein bisschen gegen den Strom schwimmen“, sagt Alexander Klug, der diese Qualitätserzeugnisse bereits seit 38 Jahren auf Märkten vertreibt. Nebenan verkauft Silke de Leuw „Lüttinger-Knaben-Seife“, die sie aus Fetten und Ölen selber herstellt und die ihren Namen der bekannten Bronzefigur verdankt. Durch die geschickte Zugabe von Aromen schafft sie es sogar, das Kopfkino einzuschalten: „Die Xantener Südsee-Seife erinnert einen mit ihrem Duft sofort an den letzten Urlaub am Meer“, erzählt die Lüttingerin. Nicole Kemper hat sich mit Thomas Baumgärtel ein großes Vorbild ausgesucht, schließlich kennt jeder die Bananen des gebürtigen Rheinbergers. Die Kölnerin hat ihre Bananenmotive mit flotten Sprüchen und Lokalkolorit versehen, etwa der Feststellung: „Ohne Ossenberg ist alles Banane“.