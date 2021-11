Der ehemalige Bürgermeister Hans-Theo Mennicken : Der Rheinberger aus Leidenschaft wird 70

Rheinberg Der ehemalige Bürgermeister Hans-Theo Mennicken feiert am 9. November seinen runden Geburtstag im engsten Familienkreis. Die Stadt, in der er jeden Winkel kennt, ist für ihn Programm und Herzenssache.

Er ist gesund, es geht ihm gut. Er ist dankbar für alles, was war und freut sich auf das, was noch kommt: Rheinbergs ehemaliger Bürgermeister Hans-Theo Mennicken wird am Dienstag 70 Jahre alt. Den Tag werde er im engsten Familienkreis verbringen, sagte er am Montag. Seine langjährige Lebensgefährtin Regina Wortmann, seine beiden Töchter und Schwiegersöhne und die drei Enkelkinder Greta (7), Fiene (4) und Mikka (6) seien ihm besonders wichtig, versichert Jan-Thei, wie ihn viele Rheinberger nennen. „Richtig feiern werde ich meinen runden Geburtstag erst im Frühjahr“, so Mennicken.

Ginge es darum, den rheinbergerischsten aller Rheinberger zu ermitteln, Hans-Theo Mennicken hätte beste Chancen, ganz oben auf dem Podest zu landen. Denn er hat vom ersten Tag seines Lebens an bis heute in der Stadt gelebt, sie ist sein Programm und seine Herzenssache geworden. Nicht erst seit 2004, als er zum parteilosen Stadtoberhaupt gewählt wurde und dies bis 2015 blieb, kennen ihn die meisten in der Stadt. Das war schon vorher so. Er ist hier geboren, aufgewachsen, kennt jeden Winkel, hat beim TuS Fußball gespielt, war in der KjG engagiert und hat später auch viele Jahre im Pfarrgemeinderat von St. Peter an vorderster Front gestanden. Er feiert gerne, ist Karnevalist aus Überzeugung, war 1978 Prinz der Rhinberkse Jonges, stand in der Bütt und spielt Mundart-Theater. Und in Rhinberkse Heimatkunde ist er so gut, dass er mitunter als Stadtführer unterwegs ist. Heute ist er Vorsitzender des Trägervereins Altes Rathaus, engagiert sich im Integrationskreis für Flüchtlinge und nach wie vor in seiner Pumpennachbarschaft.