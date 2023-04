Kultur in Rheinberg Ein Amerikaner auf deutschen Comedy-Bühnen

Kabarett im To Hoop John Doyle tritt am Samstag, 29. April, 20 Uhr, mit seinem Programm „Das Leben ist Abenteuer genug“ im To Hoop in Alpsray an der Alpsrayer Straße auf. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf. John Doyle bringt sein Leben als US-Amerikaner auf deutsche Bühnen. Er hat einige Umwege genommen, bevor er auf den deutschen Comedy- und Kabarettbühnen landete. 1963 in New Jersey geboren, leistete er zunächst drei Jahre US-Militärdienst, bevor er Journalismus und Theaterwissenschaften in seiner Heimat studierte. Während seines Studiums lernte er eine junge Grazerin kennen, die in ihm den Drang weckte, die deutsche Sprache zu erlernen. Um seine Sprach-Skills zu vertiefen, nahm an einem Austauschprogramm an der Karl-Franzens-Universität in Graz teil. Erst nach Abschluss seines Studiums kam er schließlich nach Deutschland, um als Journalist im englischen Programm diverser Radiosender zu arbeiten – unter anderem bei der Deutschen Welle in Köln. Erst einige Jahre später wurde er Comedian. Inspiriert durch den deutschen Kabarettisten Dieter Hildebrandt nahm er selbst das Mikro in die Hand und präsentierte sein Können bei ersten kleineren Auftritten. Schnell war er in namhaften Comedy-Sendungen zu sehen, darunter Nightwash, Star Search, TV Total, Quatsch Comedy Club und Die Anstalt. So tourt er seither durch die Lande und unterhält nicht nur mit urkomischen Anekdoten über das Leben als Amerikaner in Deutschland, sondern auch über sein Dasein als Vater, Ehemann und Mensch.