Musik zum Mitsingen in Rheinberg Da Capo kann auch Karneval – und die Prinzessin mittendrin

Bevor es losging, fand in der St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirche in Ossenberg ein von Pfarrerin Ulrike Thölke gestalteter karnevalistischer Gottesdienst mit einer Predigt in Reimform statt. Die Idee, sich mal karnevalistisch zu präsentieren, war entstanden, weil die Prinzessin der 1. KG Rot-Weiß Borth – Sandra, I., die Sonnige – im Chor Da Capo singt. „Da müssen wir was draus machen“, lautete die Überzeugung des Chos. „Denn Karneval und Gesang – das passt doch hervorragend zusammen.“