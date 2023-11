Kirchenmusik in Rheinberg Cantemus singt am Ewigkeitssonntag in Orsoy

Der Chor Cantemus aus der katholischen Kirchengemeinde St. Peter Rheinberg und der Kirchenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinberg laden herzlich zu einem Evensong am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr, in der evangelischen Kirche Orsoy ein. In dieser Abendmusik am letzten Sonntag des Kirchenjahres (der Ewigkeitssonntag, Christ Königsonntag oder Totensonntag) erklingen neben Gospel-Gesängen auch Chorsätze und Motetten von Alan Wilson, Henry Mohr und Felix Mendelssohn Bartholdy.