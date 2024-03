Dorfentwicklung in Rheinberg Verein für Budbergs Zukunft ist gegründet

Die Budberger Dorfgemeinschaft macht Nägel mit Köpfen. Der Rheinberger Stadtteil hatte sich am Projekt „Nachhaltige Dörfer“ des Rhein-Waal Technologie-Instituts beteiligt – mit dem Ziel, die Zukunft Budbergs in die richtigen Bahnen zu lenken. Vor rund einem Jahr gehörten Janine Segref, Klaus Lorenz und Peter Houcken zu den Initiatoren eines neuen Initiativkreises, der Budberg schöner, besser, effektiver und zukunftsfähig machen möchte. Nach der Devise „Auch was schon toll ist, kann noch besser werden“ luden sie andere Budberger dazu ein, sich am Prozess zu beteiligen, mitzumachen, sich einzubringen, Arbeitsgruppen zu gründen, Ideen zu verwirklichen. Anders als bei anderen Projekten dieser Art sieht es in Budberg nicht nach einem Strohfeuer der Marke „Stark anfangen und schnell nachlassen“ aus. Alles macht einen gut organisierten Eindruck, hat Struktur und Hand und Fuß.