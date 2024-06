Bürgerschützen in Rheinberg-Millingen Millingen hat ein neues Kaiserpaar

Für den Prinzessinnen- und Prinzenpokal hab es fünf Anwärterinnen und Anwärter. So habe nach langer Zeit dieser Titel wieder vergeben werden können. Da die „Kleinen“ noch nicht schießen dürfen, haben sich die Jugendwartinnen Janina Elsner und Cristin Verbücheln etwas einfallen lassen. Es wurde mit Klettbällen auf eine Dartscheibe geworfen. In diesem Wettkampf konnte sich dann Lara Schunke mit 800 Punkten an die Spitze setzen und wurde somit zur Prinzessin gekürt. Für Mick Tooten, Tom Tooten, Emil Eckhardt und Anton Eckhardt gab es jeweils eine Leckertüte als Preis. Die beiden Jugendwartinnen bedankten sich bei Waltraud Baltes für die Spende für Muffins und Eis sowie bei Michaela Elsner, die die Leckertüten gefüllt hatte.