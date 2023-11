Blasrohrschießen in Rheinberg Mit viel Luft und pfeilschnell zum Erfolg

Auf Scheiben wird aus einer Entfernung von sieben Metern geschossen, in der Disziplin 3D werden Tier-Attrappen bis zu einer Entfernung von 30 Metern anvisiert und getroffen. Blasrohre und Pfeile haben die Eversaeler anfangs noch als Komplettset eingekauft, mittlerweile stellen sie es selber her und gehen dafür zum Teil ungewöhnliche Wege. Bonacker: „Die Idee mit dem Trichter zur Luftaufnahme hatten wir beim Ohrenarzt. Es ist die Schutzkappe am Ende eines Otoskopes, mit der der Arzt in das Ohr sieht.“ Das Rohr gibt es übrigens in verschiedenen Durchmessern von zehn bis 14 Millimetern, angepasst an das Lungenvolumen der Schützen.