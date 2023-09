Kabarett im Budberger Bürgerhaus Jürgen Becker sucht in der Zukunft nach Ursachen

„Früher trug man die Klamotten, bis sie ,auf’ waren – heute kauft sich jeder Mensch im Schnitt 60 Kleidungsstücke im Jahr. Und 60 Prozent der Klamotten, die gekauft werden, werden nie getragen“: In seinem neuen Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ nimmt Jürgen Becker sich den Kapitalismus zur Brust und die mitunter perversen Blüten, die dieser treibt. Der Kölner Kabarettist holt zum Schluss nach der Zugabe zwei Kästen Kölsch auf die Bühne, die er unters Volk verteilt. Das Volk sind in diesem Fall 150 Frauen und Männer, die „Best Ager“, die sich frühzeitig ein Ticket für sein Gastspiel im Budberger Bürgerhaus gesichert hatten.