Arzt aus Rheinberg Trauer um Kurt Stangenberg

In Rheinberg geboren und aufgewachsen, war sein beruflicher Weg quasi vorgezeichnet: Der Vater war Arzt in Rheinberg, auch Bruder Josef hat Medizin studiert. Dabei habe er zunächst mit einem Ingenieursstudium für Luftfahrttechnik geliebäugelt, hat Stangenberg mal erzählt. Schließlich entschied er sich doch für die Medizin. Eine harte Zeit sei das im Anfang als Arzt gewesen, denn es habe damals nur fünf niedergelassene Ärzte in Rheinberg gegeben. In den 60er Jahren habe er nach Praxisschluss oft noch bis spät in die Nacht Hausbesuche gemacht. Daneben hat er den Ärztlichen Notdienst für Rheinberg organisiert. Ohne den Rückhalt und die Unterstützung seiner Ehefrau Ellen sei das kaum zu schaffen gewesen, betonte er oft. Der „Herr Doktor“ blieb Kurt Stangenberg zunächst auch im Ruhestand: Rund 18 Jahre war er seit 1992 ärztlicher Betreuer der Koronarsportgruppe im TuS 08. Nicht zuletzt für dieses Engagement und seinen Einsatz für den Ärztlichen Notdienst erhielt der Rheinberger 2003 das Bundesverdienstkreuz.