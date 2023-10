Herbstferienaktion in Rheinberg Der Ball rollt im ersten Klartext-Fußballcamp

Der Verein „Klartext für Kinder“ war bisher überwiegend in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn unterwegs. Erst seit kurzem unterstützt er auch Projekte in Rheinberg und hilft Kindern aus finanziell schlechter gestellten Familien. Der Klartext-Bus lädt seit mehr als einem Jahr jeden Montag Kinder in der Reichelsiedlung zum Mittagessen ein und bald läuft auch wieder eine Weihnachtswunschbaumaktion. In erster Linie sei Klartext aber bemüht, seine Spendengelder – mehr als drei Millionen Euro sind bisher gesammelt worden – für die Einzelfallhilfe einzusetzen, sagt Geschäftsführer Michael Paßon. „Dann statten wir Kinder mit dem Nötigsten aus.“