Freizeit am Niederrhein Neun Touren für Stadt- und Landradler

Beim Stadtradeln zählt jeder Kilometer und jeder Fahrer. Vom 1. bis zum 21. Mai werden in den Städten und Gemeinden des Kreises Wesel wieder Kilometer gezählt und es wird für ein gutes Klima gestrampelt. Denn die erfahrene Gesamtstrecke wird am Ende umgerechnet in eingespartes Kohlendioxid (CO 2 ). Auch Rheinberg geht wieder an den Start. Aber hier muss noch etwas passieren. Bisher haben sich erst 28 Teams mit insgesamt 165 Fahrerinnen und Fahrern registriert. Keine Frage: Das wird noch mehr. Mit gutem Beispiel geht der Rheinberger Ortsverein des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) voran. Vorsitzender Hans-Gerd Schroers und seine Pedalritter haben für die dreiwöchige Stadtradel-Epoche eine ganze Reihe von Radtouren ausgearbeitet und hoffen, dass sich viele Frauen und Männer den Tourenleitern anschließen werden. „Wir wollen Lust machen aufs Fahrradfahren“, sagt Hans-Gerd Schroers, der Neulingen rät: „Einfach mal mitfahren.“