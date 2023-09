Baustelle in Rheinberg Abriss des Rewe-Markts hat begonnen

Die Abrissarbeiten für den Rewe-Markt an der Moerser Straße haben bereits begonnen. Das Gebäude, das in den später siebziger Jahren errichtet worden ist, wird komplett dem Erdboden gleich gemacht. Anfang September hatte der Markt bereits geschlossen. Die Immobiliengesellschaft Gruß in Kempen hat den Abriss mit dem Alter der Immobilie begründet. „Das Gebäude ist 45 Jahre alt. Es entspricht einfach nicht mehr den technischen Standards“, hatte Gruß-Geschäftsführer Bernd Kanders auf Nachfrage gesagt.