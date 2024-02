Kreisparteitag im Orsoyer Hof Demo in Orsoy beim Kreisparteitag der AfD am 11. Februar

Der nächste Kreisparteitag der AfD ist für Sonntag, 11. Februar, in der Gaststätte Orsoyer Hof am Hafendamm im Rheinberger Stadtteil Orsoy geplant. Einlass ist laut Einladung ab 9 Uhr, der Beginn der Sitzung ist für 10 Uhr geplant. Im Restaurant von Dragan Aleksic hat die Rechts-Partei schon häufiger getagt. Auch der thüringische AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke war dort schon zu Gast. Kreisvorsitzender der AfD ist der Rheinberger Ludwig Hahn, der auch Ratsmitglied ist. Am 11. Februar ist auch eine Demonstration gegen die AfD geplant. Bei der Kreis Weseler Polizei ist ein Protest am 11. Februar mit 200 Teilnehmern für den Zeitraum von 9 bis 10 Uhr vor der Gaststätte angemeldet. Auch vor und nach dem 11. Februar soll es Kundgebungen gegen Rechtsextremismus geben. Die AfD gibt ihre Versammlungen normalerweise nicht öffentlich bekannt. Dennoch gelangen sie oft an die Öffentlichkeit. Vor allem nach den Correctiv-Recherchen zu einem Treffen, bei dem Pläne zur „Remigration“ besprochen wurden und an dem auch AfD-Funktionäre teilgenommen haben, ist die Aufmerksamkeit groß. Das Treffen hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Seither sind hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus und die in Teilen rechtsextreme AfD auf die Straße gegangen.