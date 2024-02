Demonstration in Rheinberg „Berka Bleibt Bunt“ zieht am Samstag durch Rheinberg und zum Großen Markt

Julian Heiermann ist sehr zuversichtlich, dass bei der Demonstration unter dem Motto „Berka bleibt Bunt – Aufstehen gegen Rechts“ am Samstag in Rheinberg ordentlich was los sein wird. Heiermann ist einer von sechs Initiatoren der Demo. Sie haben das Bündnis „Berka Bleibt Bunt“ initiiert. „Wir bekommen schon jetzt unglaublich viele Reaktionen“, sagt der Rheinberger. Das Bündnis hatte bei den Demos in Ossenberg am vergangenen Mittwoch und am Sonntag in Orsoy, als vor dem Orsoyer Hof gegen die AfD protestiert wurde, mehr als 500 Flyer für die Aktion in Rheinberg verteilt. Zudem habe man zahlreiche Vereine, Firmen und Verbände angeschrieben. Heiermann: „Wir können nur dazu aufrufen, am Samstag in die Innenstadt zu kommen und die Stimme zu erheben.“ Es soll ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus und -populismus und für Toleranz gesetzt werden.