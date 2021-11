Mitgliederversammlung in Rheinberg : Deichverband sagt Termin im Kamper Hof ab

Mitgliederversammlung in Rheinberg

Rheinberg Eine für Dienstagabend in Rheinberg geplante Veranstaltung des Deichverbands Duisburg-Xanten entfällt. Ein neuer Termin soll bald bekanntgegeben werden.

RHEINBERG Der Deichverband Duisburg-Xanten hatte für Dienstag, 9. November, 19 Uhr, im Kamper Hof an der Kamper Straße in Rheinberg zu einer Teilmitgliederversammlung für den Bezirk 3 eingeladen. Der Deichverband teilte nun mit, dass der Termin in Rheinberg kurzfristig abgesagt werden muss. Ein neuer Termin wird noch bekannt gegeben. Gegenstand der Versammlungen ist, dass ein neuer Erbentag, das höchste Beschlussorgan des Deichverbands Duisburg-Xanten, gewählt werden muss.